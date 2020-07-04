Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 4 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2020 года.
По данным оперативного штаба, число заболевших в регионе достигло 6429 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 51 брянца. Из больниц выписали 75 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Брянске (20), Почепском (6) и Погарском районах (4).
Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 2771 (+20)
— Брянский район – 491 (+4)
— Дятьковский район – 350
— Карачевский район – 280 (+3)
— Унечский район – 256
— Сельцо – 235
— Новозыбков – 165
— Жуковский район – 150
— Погарский район – 152 (+4)
— Климовский район – 130 (+3)
— Клинцы – 126
— Трубчевский район – 119
— Фокино – 125
— Мглинский район – 105
— Стародубский район – 98
— Почепский район – 100 (+6)
— Клетнянский район – 87
— Брасовский район – 76 (+1)
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 72 (+1)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 66 (+3)
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 56 (+3)
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 36
— Севский район – 35 (+1)
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 22
— Злынковский район – 22 (+1)
— Жирятинский район – 19
— Иногородние – 14 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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