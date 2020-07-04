2020-07-04T11:02:57+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 4 июля 2020 года

Названы районы в Брянской области с новыми случаями коронавируса, карта распространения на 4 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За сутки инфекцию обнаружили у 51 брянца. Из больниц выписали 75 человек.За сутки инфекцию обнаружили у 51 брянца. Из больниц выписали 75 человек.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области обновили карту распространения и привели статистику по заболеваемости коронавирусом на 4 июля 2020 года.

По данным оперативного штаба, число заболевших в регионе достигло 6429 человек. За сутки инфекцию обнаружили у 51 брянца. Из больниц выписали 75 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Брянске (20), Почепском (6) и Погарском районах (4).

Районы с новыми случаями коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 2771 (+20)

— Брянский район – 491 (+4)

— Дятьковский район – 350

— Карачевский район – 280 (+3)

— Унечский район – 256

— Сельцо – 235

Новозыбков – 165

— Жуковский район – 150

— Погарский район – 152 (+4)

— Климовский район – 130 (+3)

Клинцы – 126

— Трубчевский район – 119

Фокино – 125

— Мглинский район – 105

— Стародубский район – 98

— Почепский район – 100 (+6)

— Клетнянский район – 87

— Брасовский район – 76 (+1)

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 72 (+1)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 66 (+3)

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 56 (+3)

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 36

— Севский район – 35 (+1)

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 22

— Злынковский район – 22 (+1)

— Жирятинский район – 19

— Иногородние – 14 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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