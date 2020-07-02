Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 июля 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 2 июля 2020 года.

С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 6325 человек. За сутки COVID-19 выявили у 54 пациентов. Из больниц выписали 52 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего заболевших в Брянске (11), в Брянском и Унечском районах выявили по семь случаев, пять эпизодов заболевания диагностировали в Жуковском районе.

Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:

— Брянск – 2722 (+11)

— Брянский район – 485 (+7)

— Дятьковский район – 344

— Карачевский район – 277 (+4)

— Унечский район – 256 (+7)

— Сельцо – 235 (+1)

— Новозыбков – 165 (+3)

— Жуковский район – 150 (+5)

— Погарский район – 146 (+2)

— Климовский район – 127 (+1)

— Клинцы – 126

— Трубчевский район – 118

— Фокино – 125 (+1)

— Мглинский район – 100 (+4)

— Клетнянский район – 87

— Стародубский район – 92

— Почепский район – 94 (+2)

— Брасовский район – 75

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 70 (+1)

— Суземский район – 64

— Суражский район – 63

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 53

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 36 (+2)

— Севский район – 34 (+1)

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 19 (+2)

— Иногородние – 13.

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