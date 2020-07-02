Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 2 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 2 июля 2020 года.
С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 6325 человек. За сутки COVID-19 выявили у 54 пациентов. Из больниц выписали 52 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего заболевших в Брянске (11), в Брянском и Унечском районах выявили по семь случаев, пять эпизодов заболевания диагностировали в Жуковском районе.
Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:
— Брянск – 2722 (+11)
— Брянский район – 485 (+7)
— Дятьковский район – 344
— Карачевский район – 277 (+4)
— Унечский район – 256 (+7)
— Сельцо – 235 (+1)
— Новозыбков – 165 (+3)
— Жуковский район – 150 (+5)
— Погарский район – 146 (+2)
— Климовский район – 127 (+1)
— Клинцы – 126
— Трубчевский район – 118
— Фокино – 125 (+1)
— Мглинский район – 100 (+4)
— Клетнянский район – 87
— Стародубский район – 92
— Почепский район – 94 (+2)
— Брасовский район – 75
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 70 (+1)
— Суземский район – 64
— Суражский район – 63
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 53
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 36 (+2)
— Севский район – 34 (+1)
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 19 (+2)
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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