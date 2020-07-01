Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 июля 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года.
С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 7271 человека. За сутки COVID-19 выявили у 59 пациентов. Из больниц выписали 62 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.
Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (26), в Брянском (8) и Комаричском (5) районах.
Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:
— Брянск – 2711 (+26)
— Брянский район – 478 (+8)
— Дятьковский район – 344 (+2)
— Карачевский район – 273
— Унечский район – 249 (+1)
— Сельцо – 234
— Новозыбков – 162
— Жуковский район – 145
— Погарский район – 144
— Климовский район – 126
— Клинцы – 126 (+4)
— Трубчевский район – 118
— Фокино – 124 (+3)
— Мглинский район – 96 (+2)
— Клетнянский район – 87
— Стародубский район – 92 (+2)
— Почепский район – 92 (+3)
— Брасовский район – 75 (+1)
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 69
— Суземский район – 64
— Суражский район – 63 (+1)
— Красногорский район – 56
— Комаричский район – 53 (+5)
— Гордеевский район – 45
— Дубровский район – 34
— Севский район – 33 (+1)
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 17
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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