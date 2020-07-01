2020-07-01T14:15:47+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 1 июля 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 1 июля 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года.В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 1 июля 2020 года.

С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 7271 человека. За сутки COVID-19 выявили у 59 пациентов. Из больниц выписали 62 человека. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. За сутки новых смертей не зафиксировано.

Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (26), в Брянском (8) и Комаричском (5) районах.

Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:

— Брянск – 2711 (+26)

— Брянский район – 478 (+8)

— Дятьковский район – 344 (+2)

— Карачевский район – 273

— Унечский район – 249 (+1)

— Сельцо – 234

Новозыбков – 162

— Жуковский район – 145

— Погарский район – 144

— Климовский район – 126

Клинцы – 126 (+4)

— Трубчевский район – 118

Фокино – 124 (+3)

— Мглинский район – 96 (+2)

— Клетнянский район – 87

— Стародубский район – 92 (+2)

— Почепский район – 92 (+3)

— Брасовский район – 75 (+1)

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 69

— Суземский район – 64

— Суражский район – 63 (+1)

— Красногорский район – 56

— Комаричский район – 53 (+5)

— Гордеевский район – 45

— Дубровский район – 34

— Севский район – 33 (+1)

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 17

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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