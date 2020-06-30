«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения на стадионе «Динамо» в Брянске

«Ростелеком» завершил монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения на стадионе брянского «Динамо». Работы проводились в рамках реализации программы «Безопасный регион». Специалисты провайдера установили на объекте 29 видеокамер, проложили 170 м оптического волокна и смонтировали кабельную сеть. Видеокамеры высокого разрешения с инфракрасной подсветкой контролируют периметр стадиона даже в темное время суток, помогают обеспечить безопасность людей и сохранность материальных ценностей. Дистанционное наблюдение позволяет своевременно принимать меры в случае возникновения нештатных ситуаций. Сервис реализован на базе программного обеспечения «Ростелекома».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для обеспечения высокого уровня безопасности на стадионе “Динамо” понадобилась современная система видеонаблюдения, так как это самый эффективный способ фиксации правонарушений. Для решения задачи мы применили комплексный подход, в том числе установили видеокамеры и подключили высокоскоростной интернет для передачи видеопотока. “Ростелеком” гарантирует защиту каналов связи от перехвата данных. А для обеспечения работоспособности устройств в сложных погодных условиях мы используем антивандальные видеокамеры, устойчивые к повышенной влажности и перепаду температур».

Николай Шведов, врио директора стадиона «Динамо»:

«Наш стадион — это огромная территория, поэтому камеры должны “видеть” нарушения и другие проблемы с большого расстояния и в любых условиях. С помощью решения “Ростелекома” мы можем оперативно провести мониторинг обстановки и быстро получить конкретный кадр. Дополнительно с системой видеонаблюдения на стадионе появился высокоскоростной интернет и цифровое телевидение “Ростелекома”. Комплексное подключение услуг обошлось существенно дешевле, чем приобретение сервисов у разных поставщиков».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. В комплект решения входит широкоугольная цифровая камера с инфракрасной подсветкой. Сервис позволяет просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве через сайт или мобильное приложение на любом устройстве. Получить подробную информацию об услуге можно узнать на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.