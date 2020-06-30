2020-06-30T18:13:17+03:00
Ростелеком

«Ростелеком» установил систему видеонаблюдения на стадионе «Динамо» в Брянске

Работы проводились в рамках реализации программы «Безопасный регион»
Мария Иванова
Поделиться:
Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей.Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей.
Изменить размер текста:

«Ростелеком» завершил монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения на стадионе брянского «Динамо». Работы проводились в рамках реализации программы «Безопасный регион». Специалисты провайдера установили на объекте 29 видеокамер, проложили 170 м оптического волокна и смонтировали кабельную сеть. Видеокамеры высокого разрешения с инфракрасной подсветкой контролируют периметр стадиона даже в темное время суток, помогают обеспечить безопасность людей и сохранность материальных ценностей. Дистанционное наблюдение позволяет своевременно принимать меры в случае возникновения нештатных ситуаций. Сервис реализован на базе программного обеспечения «Ростелекома».

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Для обеспечения высокого уровня безопасности на стадионе “Динамо” понадобилась современная система видеонаблюдения, так как это самый эффективный способ фиксации правонарушений. Для решения задачи мы применили комплексный подход, в том числе установили видеокамеры и подключили высокоскоростной интернет для передачи видеопотока. “Ростелеком” гарантирует защиту каналов связи от перехвата данных. А для обеспечения работоспособности устройств в сложных погодных условиях мы используем антивандальные видеокамеры, устойчивые к повышенной влажности и перепаду температур».

Николай Шведов, врио директора стадиона «Динамо»:

«Наш стадион — это огромная территория, поэтому камеры должны “видеть” нарушения и другие проблемы с большого расстояния и в любых условиях. С помощью решения “Ростелекома” мы можем оперативно провести мониторинг обстановки и быстро получить конкретный кадр. Дополнительно с системой видеонаблюдения на стадионе появился высокоскоростной интернет и цифровое телевидение “Ростелекома”. Комплексное подключение услуг обошлось существенно дешевле, чем приобретение сервисов у разных поставщиков».

Видеонаблюдение от «Ростелекома» — это цифровой облачный сервис удаленного видеоконтроля и хранения видеозаписей. В комплект решения входит широкоугольная цифровая камера с инфракрасной подсветкой. Сервис позволяет просматривать видео с камер как онлайн, так и в архиве через сайт или мобильное приложение на любом устройстве. Получить подробную информацию об услуге можно узнать на сайте компании, а также в службе поддержки клиентов по номеру 8 800 200 30 00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Брянск обрушился ливень
ГК «Иррико» поставит картофель для чипсов Lay’s
В Брянске началось благоустройство центрального пляжа
Директор брянской строительной фирмы попался на взятке чиновнику
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Брянской области более 500 долгожителей в июле отпразднуют юбилеи
В Брянске появился новый «уродливый» ларек
Знай наших!
Житель Брянской области не захотел отдавать кредит
Брянские бухгалтеры сдали экзамен по международным стандартам
В Брянске за сбыт наркотиков будут судить египтянина
ВТБ предлагает специальные условия для открытия брокерского счета покупателям сети Магнит
Бывшие студентки казачьего института пойдут под суд за взятки
Брянский росгвардеец получил государственную награду
ВТБ разработал Путеводитель акционера
Житель Жуковки получил срок за нападение на знакомого с ножом
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
В Брянске посетители идут на участки с утра до вечера
В Брянской области коронавирусом заболели еще 65 человек
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
Брянские жители попросили построить школу и детский сад
В Брянской области борются с браконьерами на реках
Брянские следователи почтили память партизан
Стал известен еще один кандидат на выборы губернатора Брянской области
ВТБ: траты в фитнес-клубах выросли в 8 раз
В Брянске завершается ремонт двора на улице Ново-Советской
В Брянске ищут свидетелей ДТП у лицея №1