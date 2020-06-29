Сильная власть - основа государства
Защита граждан от любых угроз - обязанность государства. Ее может гарантировать только сильная власть.
Конституция, как главный нормативный документ, закрепляет структуру институтов власти. В Основном законе страны также указаны их полномочия и порядок взаимодействия. Изменения, предлагаемые для внесения в Конституцию, касаются и этого блока документа.
Предлагается, что назначения на ряд должностей президент будет проводить после консультаций с Советом Федерации. Дополнение, регулирующее новации, предлагается внести в ст. 83:
«Президент Российской Федерации:
е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора…..
е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении …. полномочий …. Судей Конституционного Суда… Верховного Суда.
е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;
е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации …»;
ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации...»
Кроме того, предлагаемые поправки, могут предоставить Совету Федерации и Государственной Думе контролирующую функцию. Эти изменения, в случае одобрения гражданами, будут отражены в ст.103: «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц».
Изменения помогут сформировать баланс власти - парламент и Совет Федерации могут влиять на парламент и назначать руководителей органов. Такой принцип позволит эффективно решать задачи в интересах граждан.
Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов:
- Конституция является главным Законом страны и остается неизменной в своих базовых основах. В предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Самое главное – это человек, его права и свободы.
Именно поэтому гражданам страны предоставлено право определить необходимость внесения поправок в Основной закон страны.