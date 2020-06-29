Сильная власть - основа государства

Защита граждан от любых угроз - обязанность государства. Ее может гарантировать только сильная власть.

Конституция, как главный нормативный документ, закрепляет структуру институтов власти. В Основном законе страны также указаны их полномочия и порядок взаимодействия. Изменения, предлагаемые для внесения в Конституцию, касаются и этого блока документа.

Предлагается, что назначения на ряд должностей президент будет проводить после консультаций с Советом Федерации. Дополнение, регулирующее новации, предлагается внести в ст. 83:

«Президент Российской Федерации:

е1) назначает на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности Генерального прокурора…..

е3) вносит в Совет Федерации представление о прекращении …. полномочий …. Судей Конституционного Суда… Верховного Суда.

е4) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты;

е5) формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации …»;

ж) формирует Совет Безопасности Российской Федерации...»

Кроме того, предлагаемые поправки, могут предоставить Совету Федерации и Государственной Думе контролирующую функцию. Эти изменения, в случае одобрения гражданами, будут отражены в ст.103: «Совет Федерации, Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц».

Изменения помогут сформировать баланс власти - парламент и Совет Федерации могут влиять на парламент и назначать руководителей органов. Такой принцип позволит эффективно решать задачи в интересах граждан.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился генеральный директор ГУП «Брянскфармация» Михаил Иванов:

- Конституция является главным Законом страны и остается неизменной в своих базовых основах. В предложенных поправках сохраняются все ключевые принципы формирования органов государственной власти. Самое главное – это человек, его права и свободы.

Именно поэтому гражданам страны предоставлено право определить необходимость внесения поправок в Основной закон страны.