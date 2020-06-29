2020-06-29T11:26:14+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 29 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 29 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов.За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 29 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 6147 человек. За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов. Из больниц выписали всего 10 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (12). По девять эпизодов заболевания выявили в Брянском и Дятьковском районах.

Как распространился COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 2672 (+12)

— Брянский район – 469 (+9)

— Дятьковский район – 338 (+9)

— Карачевский район – 269

— Унечский район – 245 (+8)

— Сельцо – 234

Новозыбков – 161 (+6)

— Жуковский район – 142

— Погарский район – 144 (+4)

— Климовский район – 126 (+4)

Клинцы – 120

— Трубчевский район – 118

Фокино – 115 (+2)

— Мглинский район – 92 (+2)

— Клетнянский район – 86

— Стародубский район – 85 (+3)

— Почепский район – 80 (+5)

— Брасовский район – 74

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 69

— Суземский район – 64

— Суражский район – 58 (+3)

— Красногорский район – 50

— Комаричский район – 48

— Гордеевский район – 44

— Дубровский район – 34

— Севский район – 32

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 17 (+1)

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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