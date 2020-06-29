Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 29 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 29 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 6147 человек. За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов. Из больниц выписали всего 10 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (12). По девять эпизодов заболевания выявили в Брянском и Дятьковском районах.
Как распространился COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 2672 (+12)
— Брянский район – 469 (+9)
— Дятьковский район – 338 (+9)
— Карачевский район – 269
— Унечский район – 245 (+8)
— Сельцо – 234
— Новозыбков – 161 (+6)
— Жуковский район – 142
— Погарский район – 144 (+4)
— Климовский район – 126 (+4)
— Клинцы – 120
— Трубчевский район – 118
— Фокино – 115 (+2)
— Мглинский район – 92 (+2)
— Клетнянский район – 86
— Стародубский район – 85 (+3)
— Почепский район – 80 (+5)
— Брасовский район – 74
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 69
— Суземский район – 64
— Суражский район – 58 (+3)
— Красногорский район – 50
— Комаричский район – 48
— Гордеевский район – 44
— Дубровский район – 34
— Севский район – 32
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 17 (+1)
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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