2020-06-26T16:51:38+03:00
Общество

Защита братьев наших меньших

О поправках в Конституцию, касающиеся природы и защиты животных
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Больше всего во внимании и заботе нуждаются те, кто не может защитить себя сам.Больше всего во внимании и заботе нуждаются те, кто не может защитить себя сам.
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Больше всего во внимании и заботе нуждаются те, кто не может защитить себя сам. К таким категориям относятся братья наши меньшие, а также флора и фауна.

К счастью, все больше и больше компаний, представителей малого бизнеса, общественных движений и волонтеров демонстрируют ответственное отношение к вопросам экологии. Таких объединений немало и на Брянщине.

Изменения, предлагаемые для внесения в Конституцию, отражают потребность общества в ответственном отношении к животным и сбережению природных богатств нашей Родины.

Дополнение, предлагаемое в ст.114, направлено на сохранение экологии России, сбережение ее природных богатств для будущих поколений. Это значит, что государство будет обязано формировать в обществе ответственное отношение к животным.

Поправки предлагают новый институт ответственности правительства за меры, обеспечивающие экологическое благополучие, биоразнообразие природной среды. Изменения предлагается изложить следующим образом:

«Правительство Российской Федерации:

… осуществляет меры, направленные:

на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным;

создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры».

Действия, направленные против природы, будут считаться антиконституционными.

Таким образом, ответственное отношение к окружающей среде станет одной из главных ценностей не только общества, но и государства, если эта позиция будет прописана в главном законе нашей страны.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился бизнесмен, директор ООО «СтройсервисТрейд» Игорь Болунев:

- 21 век во всем мире стал эпохой колоссального промышленного прогресса. Многие предприятия в погоне за экономическими выгодами наращивают производственные мощности, которые зачастую оказываются губительными для окружающей среды. В итоге, деятельность человека приводит к сокращению уровня биоразнообразия. Это та основа, которая поддерживает жизнь и влияет на здоровье человека.

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