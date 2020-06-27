Поддержка добрых дел

К волонтерству еще пять лет назад относились как к хобби. Но все изменилось. В нашей стране стремительно растет число некоммерческих общественных организаций и волонтеров. Они реализуют социальные, патриотические, благотворительные и другие востребованные населением проекты. Так, в Брянской области только в прошлом году в добровольческих инициативах поучаствовали 65 тысяч человек. Численность волонтеров по всей стране превысила 15 миллионов и продолжает расти.

Активисты заботятся об инвалидах, помогают старикам и детям, сажают новые леса. В период коронавируса волонтеры помогали врачам и простым людям. Они доставляли воду, продукты и лекарства.

Помощь волонтеров велика. Но их статус до сих пор не определен.

В связи с этим, назрела явная потребность закрепления статуса волонтерства и НКО на законодательном уровне. Поправки, предлагаемые в Конституцию РФ, помогут обозначить роль общественников в жизни общества и государства.

Изменения предлагается внести в ст.114 «Правительство Российской Федерации:

… осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

Внесение такого дополнения в Основной закон страны позволит добровольцам рассчитывать на поддержку государства. Кроме того, государство сможет формировать социальную политику при непосредственном участии общественных организаций.

Изменения помогут гражданам претворить в жизнь востребованные и актуальные волонтерские проекты и добровольческие инициативы.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделилась руководитель центра по развитию добровольческого движения и общественных инициатив Брянской области Юлия Устинова:

– В статье 114 Конституции Российской Федерации предлагается закрепить поддержку добровольческой деятельности правительством страны, а также обеспечить участие волонтеров в выработке и проведении государственной политики. Это, по сути, признание роли волонтеров в жизни страны. У нас несколько миллионов добровольцев, и все они вносят существенный вклад в развитие России. Конечно, и сейчас государство помогает грантами. Но если в новой редакции основного закона страны будет закреплена обязанность государства поддерживать деятельность волонтеров, некоммерческих организаций, расширятся возможности для взаимодействия с властью.