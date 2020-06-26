Клиентоориентированность – наша главная цель

Три года назад, в июне 2017 года, в Брянске на улице Горького дом 17 открылся Центр электросетевых услуг ООО «БрянскЭлектро».

Центр, открытый для граждан и представителей бизнеса, является единым Центром по взаимодействию с потребителями по вопросам оказания электросетевых услуг Компанией на территории города Брянска и Брянской области. Работа Центра построена по принципу «Одно окно», где квалифицированный персонал готов оказать консультацию по всему спектру оказываемых услуг.

Фото: ООО «БрянскЭлектро».

Работа Центра электросетевых услуг напрямую отражает миссию компании: забота о благополучии людей, бизнеса и будущем энергетики региона. Основные задачи Центра электросетевых услуг — упростить процесс взаимодействия с компанией, сделать его максимально комфортным и понятным, сократить временные и финансовые затраты потребителей на получение услуг, наладить и поддерживать между клиентами и компанией партнерские отношения, основанные на взаимном уважении.

С момента открытия Центра отделом по работе с потребителями принято и выдано потребителям почти 120 тысяч документов. Центр показывает стабильно-высокие результаты работы. В среднем ежедневно его посещает более 150 человек. После возобновления личного приема в Центре электросетевых услуг, ограничения на посещение которого были введены с 18 марта по 31 мая 2020 года в целях недопущения распространяя коронавирусной инфекции, количество клиентов достигает 200 человек в день.

В целях улучшения качества обслуживания ежедневно ведется очное анкетирование Клиентов, которое позволяет в кратчайшие сроки скорректировать работу. По результатам проведенного анкетирования в первом полугодии 2020 года опрошено более 250 респондентов: 96,5% опрошенных устраивает расположение офиса, 99,5% — устраивает режим работы, 99,8% — порекомендовали бы партнерам, знакомым и родственникам взаимодействие с ООО «БрянскЭлектро». Качество обслуживания и профессионализм сотрудников оценены на 99,8%, что говорит о высокой квалификации специалистов.

Для удобства клиентов работа сотрудников отдела по работе с потребителями ежедневно, за исключением праздничных и выходных дней, организована с 8-00 до 19-00 без перерыва на обед.

Центр электросетевых услуг постоянно развивается и модернизируется. С момента открытия введены дополнительные виды платных услуг: согласование проектной документации при прокладке инженерных коммуникаций, доступ сторонних организаций в электроустановки, технический надзор, выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ», разработка проектно-сметной документации, испытания и

измерения с подготовкой технического отчета, выполнение строительно-монтажных работ и др.

Для снижения уровня психологической напряженности и времени ожидания в очереди с июля 2019 года прием Клиентов осуществляется шестью специалистами: два специалиста ведут прием юридических лиц, четыре - физических.

В Центре электросетевых услуг потребители могут получить консультацию и подать заявку по вопросам:

· качества электрической энергии;

· перерывов в электроснабжении;

· технологического присоединение к электрически сетям;

· обслуживания приборов учета электрической энергии;

· сообщить о незаконном потреблении электрической энергии и хищении объектов электросетевого хозяйства.

За три года удалось значительно расширить возможность подачи обращений. В настоящее время вы можете подать заявку:

- при личном визите в офис; - отправив сообщение на электронную почту: lanina.g@bryanskelectro.ru, logutova.i@bryanskelectro.ru;

- позвонив на круглосуточную горячую линию ООО «БрянскЭлектро» по телефону 8-800-450-45-10 или на Единый короткий номер с городских телефонов 1352;

- на сайте: http://bryanskelectro.ru/ в разделе «Личный кабинет»;

ООО «БрянскЭлектро» продолжает совершенствовать внутренние бизнес–процессы, повышать уровень профессионализма и компетенции своих сотрудников в целях реализации стратегической задачи по клиентоориентированности и повышению лояльности к клиентам в рамках очного и заочного обслуживания.