Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 26 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 26 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5941 человека. За сутки коронавирус выявили у 71 пациента. Из больниц выписали 20 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (39) и в Брянском районе (13).
Как распространился коронавирус по районам Брянской области:
— Брянск – 2614 (+39)
— Брянский район – 450 (+13)
— Дятьковский район – 321 (+2)
— Карачевский район – 263 (+1)
— Сельцо – 230
— Унечский район – 228
— Новозыбков – 153 (+1)
— Жуковский район – 140 (+3)
— Погарский район – 133
— Клинцы – 120
— Климовский район – 120
— Фокино – 110
— Трубчевский район – 111 (+1)
— Клетнянский район – 86 (+4)
— Стародубский район – 81 (+1)
— Мглинский район – 75
— Почепский район – 74 (+2)
— Выгоничский район – 73
— Брасовский район – 73
— Навлинский район – 69 (+2)
— Суземский район – 63
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 50 (+1)
— Комаричский район – 45
— Гордеевский район – 39
— Дубровский район – 33
— Клинцовский район – 32
— Севский район – 30
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15 (+1)
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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