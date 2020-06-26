2020-06-26T16:51:38+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 26 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 26 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 26 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5941 человека. За сутки коронавирус выявили у 71 пациента. Из больниц выписали 20 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (39) и в Брянском районе (13).

Как распространился коронавирус по районам Брянской области:

— Брянск – 2614 (+39)

— Брянский район – 450 (+13)

— Дятьковский район – 321 (+2)

— Карачевский район – 263 (+1)

— Сельцо – 230

— Унечский район – 228

Новозыбков – 153 (+1)

— Жуковский район – 140 (+3)

— Погарский район – 133

Клинцы – 120

— Климовский район – 120

Фокино – 110

— Трубчевский район – 111 (+1)

— Клетнянский район – 86 (+4)

— Стародубский район – 81 (+1)

— Мглинский район – 75

— Почепский район – 74 (+2)

— Выгоничский район – 73

— Брасовский район – 73

— Навлинский район – 69 (+2)

— Суземский район – 63

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 50 (+1)

— Комаричский район – 45

— Гордеевский район – 39

— Дубровский район – 33

— Клинцовский район – 32

— Севский район – 30

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15 (+1)

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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