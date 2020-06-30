Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 30 июня 2020 года.
С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 6212 человек. За сутки COVID-19 выявили у 65 пациентов. Из больниц выписали всего 12 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (13) и в Почепском районе (9). В Красногорском районе и городе Фокино выявлено по шесть случаев заболевания.
Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:
— Брянск – 2685 (+13)
— Брянский район – 470 (+1)
— Дятьковский район – 342 (+4)
— Карачевский район – 273 (+4)
— Унечский район – 248 (+3)
— Сельцо – 234
— Новозыбков – 162 (+1)
— Жуковский район – 145 (+3)
— Погарский район – 144
— Климовский район – 126
— Клинцы – 122 (+2)
— Трубчевский район – 118
— Фокино – 121 (+6)
— Мглинский район – 94 (+2)
— Клетнянский район – 87 (+1)
— Стародубский район – 90 (+5)
— Почепский район – 89 (+9)
— Брасовский район – 74
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 69
— Суземский район – 64
— Суражский район – 62 (+4)
— Красногорский район – 56 (+6)
— Комаричский район – 48
— Гордеевский район – 45 (+1)
— Дубровский район – 34
— Севский район – 32
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 17
— Иногородние – 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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