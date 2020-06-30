Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 30 июня 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 30 июня 2020 года.

С начала эпидемии в Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 6212 человек. За сутки COVID-19 выявили у 65 пациентов. Из больниц выписали всего 12 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителя региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (13) и в Почепском районе (9). В Красногорском районе и городе Фокино выявлено по шесть случаев заболевания.

Как распространилась опасная инфекция в Брянской области:

— Брянск – 2685 (+13)

— Брянский район – 470 (+1)

— Дятьковский район – 342 (+4)

— Карачевский район – 273 (+4)

— Унечский район – 248 (+3)

— Сельцо – 234

— Новозыбков – 162 (+1)

— Жуковский район – 145 (+3)

— Погарский район – 144

— Климовский район – 126

— Клинцы – 122 (+2)

— Трубчевский район – 118

— Фокино – 121 (+6)

— Мглинский район – 94 (+2)

— Клетнянский район – 87 (+1)

— Стародубский район – 90 (+5)

— Почепский район – 89 (+9)

— Брасовский район – 74

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 69

— Суземский район – 64

— Суражский район – 62 (+4)

— Красногорский район – 56 (+6)

— Комаричский район – 48

— Гордеевский район – 45 (+1)

— Дубровский район – 34

— Севский район – 32

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 17

— Иногородние – 13.

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