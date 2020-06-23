Уважение и защита прав трудящихся

Государство ставит перед собой несколько основных задач. Одна из них - сохранение социальных гарантий, которое предлагается закрепить в Основном законе страны.

В частности, ряд изменений призваны вернуть высокий статус и почтительное отношение к человеку труда. В нашей стране было восстановлено звание Герой Труда, разработаны новые меры поддержки работников. Поправки в Конституцию призваны закрепить экономические и социальные гарантии в отношении всего работающего населения страны.

Эти положения сформулированы в ст. 75: «5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации». Это означает, что прожиточный минимум будет гарантирован каждому гражданину России.

Развитие экономики и рост благосостояния граждан будут закреплены в ст.75.1: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная солидарность». Тем самым, поправка отвечает за формирование дополнительной социальной защиты и сможет способствовать укреплению сотрудничества работников и работодателей.

Еще одна поправка предлагает распространить тезисы о социальной защите и поддержке работников также и на частный бизнес. Она содержится в ст.114: «Правительство Российской Федерации… обеспечивает реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений». Коммерческие предприятия будут обязаны руководствоваться потребностями своих работников.

Таким образом, в случае одобрения изменений гражданами, работодатель не сможет установить зарплату ниже прожиточного минимума.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился бизнесмен, депутат Брянского городского Совета народных депутатов Артем Лобановский:

- Соответствующие поправки в Конституцию предусматривают усиление социальной поддержки малоимущего населения. Пенсионные и иные социальные выплаты согласно поправкам будут обязательно индексироваться. В связи с этим стоит отметить, что в случае одобрения гражданами изменений в Конституцию РФ, регионы не смогут устанавливать размер МРОТ ниже общероссийского. Граждане смогут рассчитывать на увеличение пенсий, пособий и социальных выплат в реальном выражении.