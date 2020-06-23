Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 23 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5729 человек. За сутки коронавирус выявили у 74 пациентов. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (30), Карачевском (10) и Жуковском районах (8).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2478 (+30)
— Брянский район – 424 (+6)
— Дятьковский район – 317 (+1)
— Карачевский район – 259 (+10)
— Сельцо – 229 (+2)
— Унечский район – 227
— Новозыбков – 152 (+1)
— Жуковский район – 135 (+8)
— Погарский район – 132 (+3)
— Клинцы – 117
— Фокино – 110 (+2)
— Трубчевский район – 109
— Климовский район – 120
— Стародубский район – 80
— Клетнянский район – 82 (+7)
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 72
— Брасовский район – 72
— Мглинский район – 72 (+1)
— Навлинский район – 62
— Суземский район – 61 (+1)
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 48 (+1)
— Комаричский район – 44
— Гордеевский район – 38
— Дубровский район – 33
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 13 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU