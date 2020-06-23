2020-06-23T11:07:45+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 23 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 23 июня 2020 года
Татьяна Александрова
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Число пациентов с COVID-19 достигло 5729 человек. За сутки коронавирус выявили у 74 пациентов.Число пациентов с COVID-19 достигло 5729 человек. За сутки коронавирус выявили у 74 пациентов.Фото: Алексей ФОКИН
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 23 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5729 человек. За сутки коронавирус выявили у 74 пациентов. Больше всего случаев заражения обнаружили в Брянске (30), Карачевском (10) и Жуковском районах (8).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2478 (+30)

— Брянский район – 424 (+6)

— Дятьковский район – 317 (+1)

— Карачевский район – 259 (+10)

— Сельцо – 229 (+2)

— Унечский район – 227

Новозыбков – 152 (+1)

— Жуковский район – 135 (+8)

— Погарский район – 132 (+3)

Клинцы – 117

Фокино – 110 (+2)

— Трубчевский район – 109

— Климовский район – 120

— Стародубский район – 80

— Клетнянский район – 82 (+7)

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 72

— Брасовский район – 72

— Мглинский район – 72 (+1)

— Навлинский район – 62

— Суземский район – 61 (+1)

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 48 (+1)

— Комаричский район – 44

— Гордеевский район – 38

— Дубровский район – 33

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 13 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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