2020-06-23T10:10:56+03:00
Общество

Брянские актеры рассказали о предвоенных гастролях

Брянский драматический театр подготовил фильм о событиях первых дней войны
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Фото: Брянский театр драмы им. А.К. ТолстогоФото: Брянский театр драмы им. А.К. Толстого
Изменить размер текста:

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого ко Дню памяти и скорби подготовил фильм о гастролях труппы в июне 1941 года. Актеры рассказали о трагической странице в биографии своих коллег, которые начало войны встретили в белорусском Гродно. Этот город был последним в гастрольном графике брянской труппы. После двух месяцев путешествий по Белоруссии актеры должны были вернуться домой.

21 июня на гродненской сцене брянские артисты давали премьеру спектакля «Машенька» по пьесе Александра Афиногенова. Это стало последним выступлением труппы брянского театра имени Владимира Маяковского, чье имя он тогда носил. Начавшаяся война фактически поставила точку на существовании театра.

После первой бомбежки Гродно брянские актеры не смогли найти транспорт, поэтому пешком отправились в сторону дома. Многое им пришлось пережить по дороге: голод, плен, физические и моральные нагрузки. Из 70 участников гастролей лишь 11 смогли добраться до Брянска.

В годы оккупации театр в Брянске не прекратил свое существование. Но на его сцене шли спектакли на немецком языке и только для немцев. После освобождения в Брянске практически сразу приступили к реконструкции здания театра. Он был полностью готов уже к 1947 году. Именно тогда он приобрел привычный для нас вид. В 1996 году драмтеатру присвоили имя Алексея Константиновича Толстого.

Брянские актеры берегут воспоминания о предвоенных гастролях. В 2006 году театр драмы вновь посетил город Гродно, участники гастролей почтили память своих коллег. К Дню памяти и скорби брянские артисты приготовили ролик, посвященный трагическим событиям 1941 года. В фильм вошли архивные документы, воспоминания очевидцев тех событий, видео и фотохроника.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
В Брянской области умерла пенсионерка, от которой отказалась дочь
ВТБ Лизинг раcширяет продажи техники на альтернативных источниках топлива с господдержкой
Жителя Новозыбкова подозревают в убийстве односельчанина и его матери
В Брянске после ливня на Черметовском мосту образовался провал
В Брянске за ночь выпала месячная норма осадков
С июля поезда между Брянском и столицами будут ходить чаще
Проблемой очередей на санаторно-курортное лечение занялся Борис Пайкин
В Брянской области открываются магазины в торговых центрах
В Брянской области в июне свои юбилеи празднуют 180 долгожителей
В Брянской области заключенных оставили без телефонов
В Брянской области возобновляется плановая вакцинация
В Брянской области уклонист от армии попал под суд
В Брянской области обновили коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области коронавирусом заболели еще 74 человека
В Брянске временно изменят движение троллейбусов
Пляжи стали, что не ляжешь!
В Брянске ремонтируют улицу Молодой Гвардии
Брянск ушел под воду
В Брянске во дворе школы №60 ветер повалил дерево
В Брянске дорогу на мясокомбинате вновь затопило после дождя
В Брянской области появится Жуковский муниципальный округ
Бывшую брянскую студентку осудят за взятку
В Брянске два дня не будут ходить троллейбусы по улице 50-й Армии
В Брянске объяснили массовую гибель рыбы в водоемах
В Брянске на улице Гомельской сообщили о хлопке газа
В Новозыбкове река затопила улицу Брянскую