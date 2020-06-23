Брянские актеры рассказали о предвоенных гастролях

Брянский театр драмы имени Алексея Толстого ко Дню памяти и скорби подготовил фильм о гастролях труппы в июне 1941 года. Актеры рассказали о трагической странице в биографии своих коллег, которые начало войны встретили в белорусском Гродно. Этот город был последним в гастрольном графике брянской труппы. После двух месяцев путешествий по Белоруссии актеры должны были вернуться домой.

21 июня на гродненской сцене брянские артисты давали премьеру спектакля «Машенька» по пьесе Александра Афиногенова. Это стало последним выступлением труппы брянского театра имени Владимира Маяковского, чье имя он тогда носил. Начавшаяся война фактически поставила точку на существовании театра.

После первой бомбежки Гродно брянские актеры не смогли найти транспорт, поэтому пешком отправились в сторону дома. Многое им пришлось пережить по дороге: голод, плен, физические и моральные нагрузки. Из 70 участников гастролей лишь 11 смогли добраться до Брянска.

В годы оккупации театр в Брянске не прекратил свое существование. Но на его сцене шли спектакли на немецком языке и только для немцев. После освобождения в Брянске практически сразу приступили к реконструкции здания театра. Он был полностью готов уже к 1947 году. Именно тогда он приобрел привычный для нас вид. В 1996 году драмтеатру присвоили имя Алексея Константиновича Толстого.

Брянские актеры берегут воспоминания о предвоенных гастролях. В 2006 году театр драмы вновь посетил город Гродно, участники гастролей почтили память своих коллег. К Дню памяти и скорби брянские артисты приготовили ролик, посвященный трагическим событиям 1941 года. В фильм вошли архивные документы, воспоминания очевидцев тех событий, видео и фотохроника.

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