2020-07-07T15:29:10+03:00
Общество

В Брянске начали работу овощные базары

На 22 площадках можно приобрести овощи и фрукты
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Для удобства торговлю разместили рядом с жилыми микрорайонами.Для удобства торговлю разместили рядом с жилыми микрорайонами.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске с 6 июля начали работать 22 овощных базара. На них можно приобрести продукцию, выращенную на приусадебных участках и в подсобных хозяйствах. Для удобства торговлю разместили рядом с жилыми микрорайонами. Начало работы рынков – 9.00.

Практика открывать овощные базара для Брянска стала традиционной. Покупатели охотно приобретают здесь разнообразную продукцию. С прошлого года увеличилось число площадок для торговли: ранее было 16, теперь 22.

На площадках торговать могу граждане, выращивающие овощи и фрукты на собственных огородах или дачах. Места предоставляются бесплатно. Овощные базары будут работать до середины ноября, а в августе также откроют ярмарки выходного дня, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

Адреса овощных базаров:

Советский район:

— улица Софьи Перовской, около дома №48,

— улица Авиационная, около дома №5,

— улица Бежицкая, около дома №1-г,

— улица Евдокимова, около дома №3,

— проспект Станке Димитрова, около дома №67,

— проспект Станке Димитрова, около дома №57,

— улица Брянского фронта, около дома №10.

Бежицкий район:

— ул. Литейная, между домами №68-70,

— улица Почтовая, около дома №120,

— улица Федюнинского, около дома №1,

— улица Дружбы, около дома №1,

— улица Камозина, напротив ТД «Деснянский»,

— улица Народная, около дома №18,

— улица Клинцовская, около дома №60,

— пересечение улицы Почтовой и улицы Карла Либкнехта,

— улица Флотская, напротив дома №28,

— улица Молодой Гвардии, около дома №71-а,

— улица Вокзальная, около дома, 150.

Володарский район:

— улица Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»,

— улица Пушкина, о/д 67, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских партизан.

Фокинский район:

— пересечение улицы Шолохова и улицы Полесской,

— проспект Московский, напротив дома №126.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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