В Брянске начали работу овощные базары
В Брянске с 6 июля начали работать 22 овощных базара. На них можно приобрести продукцию, выращенную на приусадебных участках и в подсобных хозяйствах. Для удобства торговлю разместили рядом с жилыми микрорайонами. Начало работы рынков – 9.00.
Практика открывать овощные базара для Брянска стала традиционной. Покупатели охотно приобретают здесь разнообразную продукцию. С прошлого года увеличилось число площадок для торговли: ранее было 16, теперь 22.
На площадках торговать могу граждане, выращивающие овощи и фрукты на собственных огородах или дачах. Места предоставляются бесплатно. Овощные базары будут работать до середины ноября, а в августе также откроют ярмарки выходного дня, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.
Адреса овощных базаров:
Советский район:
— улица Софьи Перовской, около дома №48,
— улица Авиационная, около дома №5,
— улица Бежицкая, около дома №1-г,
— улица Евдокимова, около дома №3,
— проспект Станке Димитрова, около дома №67,
— проспект Станке Димитрова, около дома №57,
— улица Брянского фронта, около дома №10.
Бежицкий район:
— ул. Литейная, между домами №68-70,
— улица Почтовая, около дома №120,
— улица Федюнинского, около дома №1,
— улица Дружбы, около дома №1,
— улица Камозина, напротив ТД «Деснянский»,
— улица Народная, около дома №18,
— улица Клинцовская, около дома №60,
— пересечение улицы Почтовой и улицы Карла Либкнехта,
— улица Флотская, напротив дома №28,
— улица Молодой Гвардии, около дома №71-а,
— улица Вокзальная, около дома, 150.
Володарский район:
— улица Чернышевского, территория, прилегающая к ООО «Арбат»,
— улица Пушкина, о/д 67, на территории, прилегающей к стадиону имени Брянских партизан.
Фокинский район:
— пересечение улицы Шолохова и улицы Полесской,
— проспект Московский, напротив дома №126.
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ИСТОЧНИК KP.RU