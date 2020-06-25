В Брянской области оборудуют 50 пунктов сдачи ЕГЭ

В Брянской области в этом году оборудуют больше 50 пунктов сдачи ЕГЭ, Тестирование школьников в этом году перенесли из-за эпидемии коронавируса. Первый экзамен выпускники сдадут 3 июля, сообщает ГТРК "Брянск".

На экзаменах будут дежурить медики. Каждому ученику измерят температуру бесконтактным термометром. В пунктах проведение ЕГЭ должны быть установлены дозаторы с антисептиками. Дистанция между школьниками в кабинете будет не меньше полутора метров.

Перед экзаменами помещения уберут с применением дезинфицирующих средств. Организаторы и общественные наблюдатели должны находиться в медицинских масках и перчатках. Будут ли школьника в масках пока неизвестно. Этот вопрос решают в каждом регионе отдельно в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня, сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Брянской области. Они пройдут без учеников. На них свои действия отработают организаторы и технические специалисты.

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