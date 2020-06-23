При взрыве газа в квартире в Брянске пострадала женщина

При хлопке газовоздушной смеси в квартире на улице Гомельской в Фокинском районе Брянска пострадала хозяйка квартиры. Напомним, ЧП случилось днем в понедельник, 22 июня, в пятиэтажном доме. Квартира, в которой взорвался газ, находится на последнем этаже.

На место сразу выехали спасатели и сотрудники газовой службы, всего - 20 человек и семь единиц техники. Пожарные поднялись в квартиру по лестнице через балкон. Пожара после вспышки не началось. Взрывной волной выбило стекла в квартире.

- В результате происшествия погибших нет, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

В причинах ЧП будут разбираться газовики.

- Прибывшие на место происшествия специалисты, установили, что были нарушены правила эксплуатации бытового газового оборудования, - рассказали "КП-Брянск" в АО «Газпром газораспределение Брянск». - Газовая плита с включенной газовой горелкой была оставлена без присмотра при приготовлении пищи. В результате из-за загазованности помещения произошел хлопок, выбиты оконные стекла на кухне. Газовое оборудование и несущие конструкции дома не повреждены.

Газовики отключили газ только в квартире пострадавшей.

Как стало известно "Комсомольской правде" Брянске", хозяйка квартиры была не трезвая. Женщина поставила готовиться еду на плиту, забыла про нее и заснула. Когда проснулась, она закурила. Поэтому случился хлопок газа.

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