2020-06-22T23:34:06+03:00
Общество

Социальные гарантии и достойная пенсия

Внесение поправок в Конституцию направлено на закрепление в Основном законе страны принципов социальной справедливости и права на достойную жизнь
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, государство сможет поддержать и нарастить социальные ценности.Согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, государство сможет поддержать и нарастить социальные ценности.
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В случае одобрения изменений на общероссийском голосовании государство возьмет на себя обеспечение социальной поддержки всех своих граждан. Социальная помощь, как предлагается в поправках, никогда не будет зависеть ни от каких внешних и внутренних изменений в стране, состояния экономики или других причин.

Об изменении говорится в п.7 ст.75: «…В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат».

Важно, что помощь приобретает адресный характер. Это означает, что поддержку смогут получить все, кто в ней нуждается, с учетом индивидуальных потребностей в каждом отдельном случае.

Особая категория граждан - пенсионеры. Это люди, которые отдали все силы стране и обществу. Обязанность государства позаботиться о пожилых, когда они уже утратили былую трудоспособность.

Соответствующие дополнения предлагаются в ст. 75: «…В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленным федеральным законом».

Согласно предлагаемым изменениям в Конституцию, государство сможет поддержать и нарастить социальные ценности.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился заместитель председателя областной Думы Виталий Беляй:

- Целый блок поправок прописывает социальные гарантии. Эти предложения дадут нашим гражданам уверенность в завтрашнем дне. В случае одобрения поправок в Конституцию РФ гражданами страны, социальные гарантии государства будут незыблемы, и люди будут уверены в том, что это будет исполнено.

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