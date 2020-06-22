Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 22 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5655 человек. За сутки коронавирус выявили у 76 жителей региона.
Больше всего случаев пришлось на Брянск (16), Климовский (16) и Брянский районы (14).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2448 (+16)
— Брянский район – 418 (+14)
— Дятьковский район – 316 (+9)
— Карачевский район – 249 (+3)
— Сельцо – 227 (+1)
— Унечский район – 227 (+2)
— Новозыбков – 151
— Жуковский район – 127
— Погарский район – 129 (+10)
— Клинцы – 117
— Фокино – 108
— Трубчевский район – 109 (+1)
— Климовский район – 120 (+16)
— Стародубский район – 80 (+2)
— Клетнянский район – 75
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 72
— Брасовский район – 72
— Мглинский район – 70 (+1)
— Навлинский район – 62
— Суземский район – 60
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 47
— Комаричский район – 44 (+1)
— Гордеевский район – 38
— Дубровский район – 33
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 12.
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ИСТОЧНИК KP.RU