2020-06-22T11:40:49+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 22 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 22 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Больше всего случаев пришлось на Брянск (16), Климовский (16) и Брянский районы (14).Больше всего случаев пришлось на Брянск (16), Климовский (16) и Брянский районы (14).Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 22 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5655 человек. За сутки коронавирус выявили у 76 жителей региона.

Больше всего случаев пришлось на Брянск (16), Климовский (16) и Брянский районы (14).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2448 (+16)

— Брянский район – 418 (+14)

— Дятьковский район – 316 (+9)

— Карачевский район – 249 (+3)

— Сельцо – 227 (+1)

— Унечский район – 227 (+2)

Новозыбков – 151

— Жуковский район – 127

— Погарский район – 129 (+10)

Клинцы – 117

Фокино – 108

— Трубчевский район – 109 (+1)

— Климовский район – 120 (+16)

— Стародубский район – 80 (+2)

— Клетнянский район – 75

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 72

— Брасовский район – 72

— Мглинский район – 70 (+1)

— Навлинский район – 62

— Суземский район – 60

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 47

— Комаричский район – 44 (+1)

— Гордеевский район – 38

— Дубровский район – 33

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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