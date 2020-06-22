Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 22 июня 2020 года

«Я маме дровами хотел помочь, а меня уже три года судят!»: шахтера отправили в СИЗО за девять спиленных осин

Ошибка лесника стоила сибиряку Александру Войтову трех лет борьбы с системой. Он вынужден доказывать, что он не черный лесоруб и не особо опасный преступник