2020-06-19T23:27:52+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 июня 2020 года: коэффициент распространения Covid-19 снижается

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 20 июня 2020 года
Мария Дедкова
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В регионе сохраняется масочный режимВ регионе сохраняется масочный режимФото: Артем КИЛЬКИН
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В Брянской области за сутки коронавирус выявили еще у 76 человек.Общее число заболевших на 1.00 20 июня составляет 5421 человек. Выздоровевших - 3969 человек.Такие данные приводит региональный оперативный штаб.

В Брянской области коэффициент распространения коронавируса вновь снизился. Теперь он равен 0,883. Это дает надежду на скорый переход ко второму этапу снятия ограничений.

Тем временем, в регионе сохраняется масочный режим. Некоторые брянцы отказались от средств защиты. Поэтому на улицы вновь вышли патрули полицейских.

Дракой чуть не закончился конфликт из-за масок на Кургане Бессмертия. Восемь парней не захотели отвечать на вопросы правоохранителей. Один из юношей даже толкнул полицейского. Теперь на них на всех составили административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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