Семейные ценности и будущее наших детей

Конституция - главный закон страны, который является основополагающим документом. В него предполагается внести поправки, которые должны закрепить приоритетное внимание к детям и семьям.

Благополучие детей должно стать высшим приоритетом России. Норму предлагается закрепить в ст. 67.1: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Сохранение культурных традиций в отношении института брака, в случае одобрения поправок, получит конституционную защиту. Это будет гарантироваться в ст. 72: «В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: … защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; созданий условий для достойного воспитания детей в семье, а также осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». Предлагаемая поправка направлена на сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений, закрепление понимания родителей как «мамы» и «папы», а брака как союза женщины и мужчины.

Во вносимых изменениях в ст.114 подчеркивается важность семей для государства: «Правительство Российской Федерации:…обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области … поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей..».

Если поправки будут приняты, Конституция получит «просемейную» ориентацию. Основной закон страны обеспечит поддержку детей, сбережение передаваемых из поколения в поколение традиций.