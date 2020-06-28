Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 28 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 28 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 6079 человек. За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов. Из больниц выписали 48 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (17) и Унечском, Погарском, Трубчевском районах (по 7).
Все случаи COVID-19 в Брянской области:
— Брянск – 2660 (+17)
— Брянский район – 460 (+5)
— Дятьковский район – 329
— Карачевский район – 269 (+6)
— Унечский район – 237 (+7)
— Сельцо – 234
— Новозыбков – 155 (+2)
— Жуковский район – 142 (+2)
— Погарский район – 140 (+7)
— Климовский район – 122
— Клинцы – 120
— Трубчевский район – 118 (+7)
— Фокино – 113 (+3)
— Мглинский район – 90 (+6)
— Клетнянский район – 86
— Стародубский район – 82
— Почепский район – 75
— Брасовский район – 74 (+1)
— Выгоничский район – 74
— Навлинский район – 69
— Суземский район – 64 (+1)
— Суражский район – 55
— Красногорский район – 50
— Комаричский район – 48 (+2)
— Гордеевский район – 44
— Дубровский район – 34
— Севский район – 32 (+2)
— Клинцовский район – 32
— Рогнединский район – 21
— Злынковский район – 21
— Жирятинский район – 21 (+5)
— Иногородние – 13.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU