2020-06-28T12:50:11+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 28 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 28 июня 2020 года
Анна ЛЕВКИНА
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Число пациентов с COVID-19 в Брянской области достигло 6079 человек.Число пациентов с COVID-19 в Брянской области достигло 6079 человек.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 28 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 6079 человек. За сутки коронавирус выявили у 68 пациентов. Из больниц выписали 48 человек. За все время эпидемии от инфекции скончалось 34 жителей региона. Больше всего случаев заражения за сутки обнаружили в Брянске (17) и Унечском, Погарском, Трубчевском районах (по 7).

Все случаи COVID-19 в Брянской области:

— Брянск – 2660 (+17)

— Брянский район – 460 (+5)

— Дятьковский район – 329

— Карачевский район – 269 (+6)

— Унечский район – 237 (+7)

— Сельцо – 234

Новозыбков – 155 (+2)

— Жуковский район – 142 (+2)

— Погарский район – 140 (+7)

— Климовский район – 122

Клинцы – 120

— Трубчевский район – 118 (+7)

Фокино – 113 (+3)

— Мглинский район – 90 (+6)

— Клетнянский район – 86

— Стародубский район – 82

— Почепский район – 75

— Брасовский район – 74 (+1)

— Выгоничский район – 74

— Навлинский район – 69

— Суземский район – 64 (+1)

— Суражский район – 55

— Красногорский район – 50

— Комаричский район – 48 (+2)

— Гордеевский район – 44

— Дубровский район – 34

— Севский район – 32 (+2)

— Клинцовский район – 32

— Рогнединский район – 21

— Злынковский район – 21

— Жирятинский район – 21 (+5)

— Иногородние – 13.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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