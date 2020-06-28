Коронавирус в Брянской области, последние новости на 28 июня 2020 года: два бывших COVID-госпиталя заработали в прежнем режиме

За сутки в Брянской области зафиксировали 70 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии превысило 6000. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,007) и составил 0,916.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 65 брянцев. У них оказались отрицательными контрольные тесты на коронавирус. В итоге их выписали. Победивших COVID-19 в регионе теперь 4357 (или 72,5%). Кстати, новых смертей в отчетный период не фиксировалось. Их по-прежнему 34.

Наибольший прирост новых случаев произошел в Брянске, Мглинском и Дятьковском районах – 29, 9 и 8 соответственно. Первая тройка муниципальных образований с наибольшим числом заболевших теперь выглядит так: Брянск (2643), Брянский район (455), Дятьковский район (329).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1508 тестов на коронавирус. COVID-19 выявлялся в каждом 21-м случае. Количество всех проведенных исследований превысило 77,4 тысячи.

В регионе прекратили свою работу два коронавирусных госпиталя. Первый располагался на базе Брянской районной больницы в Глинищево, второй – в горбольнице №2 в Володарском районе Брянска. Во всех помещениях провели санобработку и дезинфекцию, медперсонал протестировали на COVID-19. Сейчас обе лечебницы возобновили работу в прежнем режиме. Здесь начали оказывать плановое лечение.

Между тем, на пляжах Брянска, которые пока официально закрыты, массово отдыхают горожане. На водоемах ежедневно собираются сотни (а то и тысячи) брянцев. В большинстве случаев они не соблюдают предписания Роспотребнадзора: игнорируют использование масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Фото: vk.com, группа "Коронавирус. Оперштаб Брянской области".

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