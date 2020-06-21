Президент наградил 10 брянских медиков за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин за борьбу с коронавирусом наградил десять брянских медиков. Новые награды, орден Пирогова и медаль Луки Крымского, были учреждены накануне.
Указ о награждении президент подписал в День медицинского работника 21 июня. Орденом Пирогова наградили девять брянских врачей: врач Анатолий Блошенков, заместитель главного врача Сергей Галаганов, заместитель главного врача Андрей Коваленко, главный врач Евгений Лобанов, врач Андрей Новиков, заместитель главного врача Евгений Рулин, заместитель главного врача Владимир Рябченков, заведующая отделением Анна Савочкина, заведующий отделением Вадим Тихонов.
Медалью Луки Крымского награждена главная медицинская сестра Ольга Титенок, говорится в документе.
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ИСТОЧНИК KP.RU