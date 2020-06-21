Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 21 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 21 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5579 человек. За сутки коронавирус выявили у 81 жителя региона.
Больше всего случаев пришлось Брянск (38), Карачевский и Жуковский район - по семь заболевших.
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2432 (+38)
— Брянский район – 404 (+1)
— Дятьковский район – 307 (+3)
— Карачевский район – 246 (+7)
— Сельцо – 226 (+4)
— Унечский район – 225 (+2)
— Новозыбков – 151 (+2)
— Жуковский район – 127 (+7)
— Погарский район – 119 (+1)
— Клинцы – 117
— Фокино – 108 (+1)
— Трубчевский район – 108 (+2)
— Климовский район – 104
— Стародубский район – 78 (+2)
— Клетнянский район – 75
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 72 (+2)
— Брасовский район – 72 (+2)
— Мглинский район – 67
— Навлинский район – 62 (+3)
— Суземский район – 60
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 47
— Комаричский район – 43
— Гордеевский район – 38
— Дубровский район – 33
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 12 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU