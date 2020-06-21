Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 21 июня 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 21 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5579 человек. За сутки коронавирус выявили у 81 жителя региона.

Больше всего случаев пришлось Брянск (38), Карачевский и Жуковский район - по семь заболевших.

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2432 (+38)

— Брянский район – 404 (+1)

— Дятьковский район – 307 (+3)

— Карачевский район – 246 (+7)

— Сельцо – 226 (+4)

— Унечский район – 225 (+2)

— Новозыбков – 151 (+2)

— Жуковский район – 127 (+7)

— Погарский район – 119 (+1)

— Клинцы – 117

— Фокино – 108 (+1)

— Трубчевский район – 108 (+2)

— Климовский район – 104

— Стародубский район – 78 (+2)

— Клетнянский район – 75

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 72 (+2)

— Брасовский район – 72 (+2)

— Мглинский район – 67

— Навлинский район – 62 (+3)

— Суземский район – 60

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 47

— Комаричский район – 43

— Гордеевский район – 38

— Дубровский район – 33

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 12 (+1).

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