Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 20 июня 2020 года

В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 20 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5498 человек. За сутки коронавирус выявили у 77 жителей региона.

Больше всего случаев пришлось на Брянский район (22) и Брянск (20). В Жуковском районе зарегистрировали семь новых случаев. Он поднялся на восьмое место по заболевшим среди брянских муниципальных образований.

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2394 (+20)

— Брянский район – 403 (+22)

— Дятьковский район – 304 (+6)

— Карачевский район – 239 (+1)

— Сельцо – 222

— Унечский район – 223

— Новозыбков – 149 (+1)

— Жуковский район – 120(+7)

— Погарский район – 118 (+1)

— Клинцы – 117 (+3)

— Фокино – 107 (+3)

— Трубчевский район – 106 (+1)

— Климовский район – 104

— Стародубский район – 76

— Клетнянский район – 75 (+3)

— Почепский район – 72

— Выгоничский район – 70

— Брасовский район – 70

— Мглинский район – 67 (+1)

— Суземский район – 60

— Навлинский район – 59

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 47

— Комаричский район – 43

— Гордеевский район – 38 (+3)

— Дубровский район – 33 (+4)

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Злынковский район – 21

— Рогнединский район – 21 (+1)

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 11.

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