Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 20 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 20 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5498 человек. За сутки коронавирус выявили у 77 жителей региона.
Больше всего случаев пришлось на Брянский район (22) и Брянск (20). В Жуковском районе зарегистрировали семь новых случаев. Он поднялся на восьмое место по заболевшим среди брянских муниципальных образований.
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2394 (+20)
— Брянский район – 403 (+22)
— Дятьковский район – 304 (+6)
— Карачевский район – 239 (+1)
— Сельцо – 222
— Унечский район – 223
— Новозыбков – 149 (+1)
— Жуковский район – 120(+7)
— Погарский район – 118 (+1)
— Клинцы – 117 (+3)
— Фокино – 107 (+3)
— Трубчевский район – 106 (+1)
— Климовский район – 104
— Стародубский район – 76
— Клетнянский район – 75 (+3)
— Почепский район – 72
— Выгоничский район – 70
— Брасовский район – 70
— Мглинский район – 67 (+1)
— Суземский район – 60
— Навлинский район – 59
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 47
— Комаричский район – 43
— Гордеевский район – 38 (+3)
— Дубровский район – 33 (+4)
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Злынковский район – 21
— Рогнединский район – 21 (+1)
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 11.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU