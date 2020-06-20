В Брянске из-за ливня рухнули больше пяти деревьев

В Брянске из-за сильного ливня в пятницу, 19 июня, рухнули больше пяти деревьев. К семи часам вечера в единую диспетчерскую службу сообщили о поваленных деревьях на переулке Волгорадский, на улицах Гоголя, Советской, Костычева и Брянского фронта.

Второе дерево на улице Костычева упала на балконы. Фото: Марина Стригункова.

- В Володарском районе на переулке Волгоградском сотрудники ГОЗНТЧС и Дорожного управления уже освободили проезд, распилив и убрав с дороги упавшее дерево, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Здесь было затруднено движение.

На улице Горбатого дерево упало на дорогу, его быстро убрали. Во дворе дома №35 на улице Костычева деревья свалились на припаркованные машины.

Костычева, 35. Фото: "Типичный Брянск".

Во дворе дома №43 на Костычева с корнем вырвало огромную липу. Большая береза упала на балконы, выбило стекло на одном из них. Дерево задело провода. Из-за этого напополам сломался бетонный столб. Убирать упавшие деревья приехали около девяти часов вечера.

Дерево потянуло за собой провода, и столб сложился пополам. Фото: Марина Стригункова.

На территории старого аэропорта ветер снес обшивку новых зданий. Фрагменты повредили припаркованный автомобиль. Фотографии разрушений опубликовали в социальных сетях.

Строительные материалы повредили машину. Фото: "Типичный Брянск".

К счастью, люди во время разгула стихии не пострадали. Сильный дождь прошел локально. В Фокинском районе Брянска не упало ни одной капли, не было дождя и на телецентре.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».