Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 19 июня 2020 года: как и днем ранее, больше всего заболевших в областном центре
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 19 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5421 человек. За сутки коронавирус выявили у 76 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+32) и Новозыбков (+9).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2374 (+32)
— Брянский район – 381 (+6)
— Дятьковский район – 298 (+1)
— Карачевский район – 238 (+4)
— Сельцо – 222
— Унечский район – 223 (+1)
— Новозыбков – 148 (+9)
— Погарский район – 117
— Клинцы – 114 (+2)
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 105
— Климовский район – 104 (+6)
— Жуковский район – 113 (+5)
— Почепский район – 72
— Стародубский район – 76
— Выгоничский район – 70
— Брасовский район – 70
— Клетнянский район – 72 (+2)
— Мглинский район – 66
— Суземский район – 60 (+1)
— Навлинский район – 59 (+1)
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 47
— Комаричский район – 43 (+1)
— Гордеевский район – 35
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 29 (+1)
— Злынковский район – 21 (+1)
— Рогнединский район – 20 (+2)
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 11 (+1).
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ИСТОЧНИК KP.RU