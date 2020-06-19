2020-06-19T11:47:20+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 19 июня 2020 года: как и днем ранее, больше всего заболевших в областном центре

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавирусом в Брянской области на 19 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Число пациентов с COVID-19 достигло 5421 человек.Число пациентов с COVID-19 достигло 5421 человек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 19 июня 2020 года. Число пациентов с COVID-19 достигло 5421 человек. За сутки коронавирус выявили у 76 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+32) и Новозыбков (+9).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2374 (+32)

— Брянский район – 381 (+6)

— Дятьковский район – 298 (+1)

— Карачевский район – 238 (+4)

— Сельцо – 222

— Унечский район – 223 (+1)

— Новозыбков – 148 (+9)

— Погарский район – 117

Клинцы – 114 (+2)

Фокино – 104

— Трубчевский район – 105

— Климовский район – 104 (+6)

— Жуковский район – 113 (+5)

— Почепский район – 72

— Стародубский район – 76

— Выгоничский район – 70

— Брасовский район – 70

— Клетнянский район – 72 (+2)

— Мглинский район – 66

— Суземский район – 60 (+1)

— Навлинский район – 59 (+1)

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 47

— Комаричский район – 43 (+1)

— Гордеевский район – 35

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 29 (+1)

— Злынковский район – 21 (+1)

— Рогнединский район – 20 (+2)

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 11 (+1).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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