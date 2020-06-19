Коронавирус в Брянской области, последние новости на 19 июня 2020 года: с 1 июля могут снять все ограничения

В Брянской области все ограничения из-за коронавируса могут снять уже с 1 июля. Такое заявление сделал брянский сенатор Сергей Калашников. По его словам, коэффициента распространения инфекции 0,9 достаточно для этого.

Хотя губернатор на последнем заседании облдумы говорил о цифрах 0,8 и 0,5 для второго и третьего этапа снятия ограничений. Коэффициент показывает, сколько человек заражает один инфицированный.

За последние сутки в Брянской области 75 человек заболели коронавирусом. Из больниц выписали 68 пациентов. При этом тестов на инфекцию делают по-прежнему много - около полутора тысяч в день. За все время эпидемии от коронавируса умерли 32 брянца. Новых случаев пока не регистрируют.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».