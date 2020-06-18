2020-06-18T11:16:30+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавируса в Брянской области на 18 июня 2020 года
Татьяна Александрова
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Число пациентов с COVID-19 достигло 5345 человек.Число пациентов с COVID-19 достигло 5345 человек.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 18 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5345 человек. За сутки коронавирус выявили у 75 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+39), Жуковский район (+13) и Брянский район (+6).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2342 (+39)

— Брянский район – 375 (+6)

— Дятьковский район – 297 (+1)

— Карачевский район – 234

— Сельцо – 222

— Унечский район – 222 (+1)

Новозыбков – 139 (+1)

— Погарский район – 117 (+5)

Клинцы – 112 (+1)

Фокино – 104

— Трубчевский район – 105 (+3)

— Климовский район – 98

— Жуковский район – 108 (+13)

— Почепский район – 72 (+1)

— Стародубский район – 76

— Выгоничский район – 70

— Брасовский район – 70

— Клетнянский район – 70 (+2)

— Мглинский район – 66

— Суземский район – 59

— Навлинский район – 58

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 47 (+1)

— Комаричский район – 42

— Гордеевский район – 35

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 28 (+1)

— Злынковский район – 20

— Рогнединский район – 18

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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