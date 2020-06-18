Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 18 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 18 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5345 человек. За сутки коронавирус выявили у 75 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+39), Жуковский район (+13) и Брянский район (+6).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2342 (+39)
— Брянский район – 375 (+6)
— Дятьковский район – 297 (+1)
— Карачевский район – 234
— Сельцо – 222
— Унечский район – 222 (+1)
— Новозыбков – 139 (+1)
— Погарский район – 117 (+5)
— Клинцы – 112 (+1)
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 105 (+3)
— Климовский район – 98
— Жуковский район – 108 (+13)
— Почепский район – 72 (+1)
— Стародубский район – 76
— Выгоничский район – 70
— Брасовский район – 70
— Клетнянский район – 70 (+2)
— Мглинский район – 66
— Суземский район – 59
— Навлинский район – 58
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 47 (+1)
— Комаричский район – 42
— Гордеевский район – 35
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 28 (+1)
— Злынковский район – 20
— Рогнединский район – 18
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 10.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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