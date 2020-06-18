2020-06-17T23:21:44+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 18 июня 2020 года: губернатор потребовал усилить контроль за санитарными мерами

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 18 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Коронавирусом в Брянской области переболели больше 5 тысяч человек.Коронавирусом в Брянской области переболели больше 5 тысяч человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На заседании оперативного штаба губернатор Александр Богомаз потребовал от глав администраций районов и городов области усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Это коснется и общественного транспорта.

На 1.00 18 июня в Брянской области выявили 87 новых случаев заболевания. Выздоровели 75 пациентов. Всего в области с начала эпидемии подтверждено 5720 случаев заболевания. С вирусом справились 3836 человек. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции остается меньше единицы. По состоянию на 17 июня он равен 0,95 пунктам. Днем ранее был — 0,98.

Больше всего случаев выявили в Брянске (+59), Брянском (+9) и Унечском (+7) районах.

Несмотря на коронавирус, в Клинцах 27 июня пройдет международный фестиваль "Славянское единство-2020". Организаторы сообщают, что многие события проведут в онлайн-формате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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