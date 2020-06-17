Защитить историю и соотечественников

Россия - страна с многовековой историей. Наши предки столетиями делали все, чтобы Россия была великим государством. С каждым годом все больше становится попыток дискредитировать подвиг народа в Великой Отечественной войне.

Поправки, предлагаемые в Основной закон, направлены на сохранение исторической правды. Изменение предлагается закрепить в ст.67.1: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

За всю многовековую историю наша страна отстояла свое право на независимость. Наши предки отразили многочисленные внешние угрозы.

Изменения, предлагаемые в Конституцию, помогут окончательно закрепить целостность государства. Поправку предлагают изложить в ст. 67: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». Никакая часть страны не может быть отдана другому государству. А призывы к таким действиям или переговоры о таковых будут признавать незаконными.

Еще одна поправка, вносимая в Основной закон страны, направлена на установление приоритета России. Эту норму предлагается закрепить в ст. 125, п. 5.1 б: «Конституционный Суд Российской Федерации… в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации; а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Вносимые поправки не затронут право любого из россиян в случае необходимости обратиться в международный суд.

Миссию Российской Федерации как государства, всегда находящегося на защите мира и общечеловеческих ценностей, предлагается закрепить в ст. 79.1: «Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства».

Дополнение предлагается и в ст. 69: «Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности».

Таким образом, изменения в Конституцию направлены также на поддержку российских граждан, которые живут в других странах, в том числе на сохранение их культурной идентичности.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделился депутат Брянского горсовета, директор МБОУ «Лицей №27 имени Героя Советского Союза И.Е. Кустова» Игорь Афонин:

- Изменения в Основной Закон нашего государства, прежде всего, направлены на сохранение суверенитета и территориальной целостности страны, укрепление ее обороноспособности, защиту мира и международной безопасности, русского языка, исторической правды, памяти и нравственных идеалов предков, веры в Бога, заботу о детях и их всесторонним развитии, воспитание патриотизма и гуманизма, креативности и толерантности, уважения к старшим. Эти изменения и дополнения, если их одобрят граждане, позволят существенно укрепить позицию нашего государства в мире.