2020-06-18T17:22:04+03:00
Общество

В Брянской области все ограничения могут снять с 1 июля

Об этом заявил сенатор от Брянской области Сергей Калашников
Марина АНТОНОВА
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В регионе на данный момент не предусмотрено пропусков.В регионе на данный момент не предусмотрено пропусков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области с 1 июля могут снять все ограничения, введенные раньше из-за коронавируса. Об этом заявили сенатор Сергей Калашников в интервью телеканалу Совета Федерации.

- Прежде всего, мы ориентируемся на формальный показатель, - сказал сенатор. - Количество выздоравливающих по отношению к количеству заболевающих составляет всего лишь 0,9. Это тот показатель, который рекомендовал Роспотребнадзор. Помимо того – это резкий спад числа самих заразившихся. Если в марте Брянская область, к сожалению, вышла в лидеры по количеству заболевающих, в первой пятерке оказалась, то сейчас число заразившихся идет на спад. Именно это позволит выйти на второй этап.

В Брянской области на первом этапе снятия ограничений открылись магазины, заработала сфера обслуживания. Брянцы могут гулять в парках, совершать пробежки.

В регионе существует рекомендация соблюдать самоизоляцию пенсионерам старше 65 лет. Но никаких пропусков сейчас не предусмотрено.

В Брянской области проходит приемка летних лагерей. Но Роспотребнадзор не разработал регламент функционирования учреждений для отдыха детей. Он должен появиться в ближайшие дни. Тогда лагеря смогут принимать школьников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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