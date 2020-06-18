2020-06-18T14:42:27+03:00
Общество

В Клинцовском районе подростки спасли из горящей квартиры 94-летнюю пенсионерку

Ребята сумели потушить пожар до приезда спасателей
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Клинцовском районе четверо подростков спасли из горящей квартиры 94-летнюю Марию Морозову. Пожар случился в селе Коржовка-Голубовка еще зимой, но стало известно о нем только сейчас.

Первой огонь увидела Виктория Влащенко. Она позвала на помощь друзей. Они быстро прибежали на место. Олег Коляда забрался в квартиру, вывел бабушку и передал ее друзьям. Сам остался в комнате. К тому моменту здесь уже пылала мебель. Илья Кашин и Евгений Влащенко подавали воду. А Олег заливал горящую мебель водой.

В итоге, ребятам удалось потушить пламя еще до приезда пожарных.

Юные спасатели – школьники и студенты Клинцовского филиала Брянского техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники им. Героя Советского Союза М. А. Афанасьева. Ребята получили благодарности и памятные подарки от брянских следователей, сообщают в пресс-службе областного правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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