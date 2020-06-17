Ремонт исторического здания в Клинцах начали незаконно

Ремонт здания бывшего текстильного техникума в Клинцах начали незаконно. В управлении по охране и сохранению культурного наследия через две недели после начала работ наконец выяснили, что здание относится к категории объектов культурного наследия.

Работы начали без получения разрешительной документации, сообщают в пресс-службе управления. Чиновники выдали предписание о приостановке работ на улице Пушкина. На тех, кто причастен к производству работ, завели административные протоколы.

- Возобновление капитального ремонта будет возможно после согласования проектной документации и выдачи разрешения на ведение работ органами местного самоуправления, - говорят в пресс-службе управления по охране и сохранению культурного наследия в Брянской области.

Напомним, в первых числах июня жители Клинцов заметили странный паспорт объекта на здании техникума 19-го века. По проекту оно превратилось в коробку с цветными квадратиками керамогранита. Ни одной архитектурной детали не было сохранено. В старинном доме собирались открыть детский технопарк.

Чиновники из департамента образования и науки Брянской области сначала заявили, что здание не является памятником. После - что фасад оставят в неизменном виде.

Но фирма, которая производит работы, по закону также должна иметь лицензию Министерства культуры. По словам руководителя фестиваля "Том Сойер" в Клинцах Алины Коленченко, работы на объекте еще велись 15 июня. И о бережном отношении к каждой детали тут говорить не приходится.

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