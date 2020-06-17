2020-06-17T16:51:58+03:00
Общество

Ремонт исторического здания в Клинцах начали незаконно

В бывшем техникуме хотели открыть "Кванториум"
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Алина Коленченко.Фото: vk.com, Алина Коленченко.
Изменить размер текста:

Ремонт здания бывшего текстильного техникума в Клинцах начали незаконно. В управлении по охране и сохранению культурного наследия через две недели после начала работ наконец выяснили, что здание относится к категории объектов культурного наследия.

Работы начали без получения разрешительной документации, сообщают в пресс-службе управления. Чиновники выдали предписание о приостановке работ на улице Пушкина. На тех, кто причастен к производству работ, завели административные протоколы.

- Возобновление капитального ремонта будет возможно после согласования проектной документации и выдачи разрешения на ведение работ органами местного самоуправления, - говорят в пресс-службе управления по охране и сохранению культурного наследия в Брянской области.

Напомним, в первых числах июня жители Клинцов заметили странный паспорт объекта на здании техникума 19-го века. По проекту оно превратилось в коробку с цветными квадратиками керамогранита. Ни одной архитектурной детали не было сохранено. В старинном доме собирались открыть детский технопарк.

Чиновники из департамента образования и науки Брянской области сначала заявили, что здание не является памятником. После - что фасад оставят в неизменном виде.

Но фирма, которая производит работы, по закону также должна иметь лицензию Министерства культуры. По словам руководителя фестиваля "Том Сойер" в Клинцах Алины Коленченко, работы на объекте еще велись 15 июня. И о бережном отношении к каждой детали тут говорить не приходится.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В школах Брянска еще одна категория детей получит бесплатное питание
Брянцы сняли на видео массовую гибель рыбы в Десне
Брянское "Динамо" будет играть в ФНЛ
В канун праздника брянских медиков наградят за верность профессии
В брянском "Динамо" перейдет нападающий из Латвии
ВТБ Лизинг реализовал интеграцию с системой электронных паспортов транспортных средств
В Брянске рассказали, как пройдет Парад Победы
Историю истощенной брянской девочки расскажут в "Пусть говорят"
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Николай Лучкина назначили заместителем губернатора Брянской области
В Брянской области введут противопожарный режим
Медцентр «ПЕРВЫЙ» приглашает на приемы специалистов для детей и взрослых
В Брянске ведут ремонт улицы Бурова
В Локте на озере утонул 19-летний парень
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
В Брянске девушка незаконно получила пособие в 57 тысяч рублей
Жительница Новозыбкова пойдет под суд за взятку преподавателю колледжа
В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавируса
Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ
В Брянске за упавшую на годовалую девочку ветку осудят замдиректора парка
Брянская пенсионерка умерла через час после выписки из больницы
В Клинцах 27 июня проведут фестиваль "Славянское единство-2020"