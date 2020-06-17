Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 июня 2020 года: больше всего заболевших в Брянске
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5270 человек. За сутки коронавирус выявили у 87 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+59) и Брянский район (+9) и Унечский район (+7).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2303 (+59)
— Брянский район – 369 (+9)
— Дятьковский район – 296 (+1)
— Карачевский район – 234 (+4)
— Сельцо – 222
— Унечский район – 221 (+7)
— Новозыбков – 138
— Погарский район – 112
— Клинцы – 111
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 102
— Климовский район – 98
— Жуковский район – 95
— Почепский район – 71
— Стародубский район – 76 (+2)
— Выгоничский район – 70
— Брасовский район – 70 (+1)
— Клетнянский район – 68
— Мглинский район – 66
— Суземский район – 59 (+1)
— Навлинский район – 58(+1)
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 46
— Комаричский район – 42 (+2)
— Гордеевский район – 35
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 27
— Злынковский район – 20
— Рогнединский район – 18
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 10.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU