2020-06-17T13:08:18+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 17 июня 2020 года: больше всего заболевших в Брянске

Мы составили карту распространения и статистику заболеваемости коронавируса в Брянской области на 17 июня 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 17 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5270 человек. За сутки коронавирус выявили у 87 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (+59) и Брянский район (+9) и Унечский район (+7).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2303 (+59)

— Брянский район – 369 (+9)

— Дятьковский район – 296 (+1)

— Карачевский район – 234 (+4)

— Сельцо – 222

— Унечский район – 221 (+7)

Новозыбков – 138

— Погарский район – 112

Клинцы – 111

Фокино – 104

— Трубчевский район – 102

— Климовский район – 98

— Жуковский район – 95

— Почепский район – 71

— Стародубский район – 76 (+2)

— Выгоничский район – 70

— Брасовский район – 70 (+1)

— Клетнянский район – 68

— Мглинский район – 66

— Суземский район – 59 (+1)

— Навлинский район – 58(+1)

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 46

— Комаричский район – 42 (+2)

— Гордеевский район – 35

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 27

— Злынковский район – 20

— Рогнединский район – 18

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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