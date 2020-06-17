В Брянской области ожидают остановку подъема воды в реках

В Брянской области в ближайшие сутки ожидают остановку подъема воды в реках. Об этом в среду, 17 июня, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Вода поднялась из-за обильных дождей, которые прошли около двух недель назад. На уровень основных брянских рек повлиял также сброс воды Десногорским и Людиновским водохранилищами. Брянские спасатели связываются со специалистами водохранилищ. Сбросы воды производят с учетом складывающейся гидрологической обстановки и требований безопасности.

Затопления жилых домов не прогнозируют, как и чрезвычайных ситуаций на территории региона.

В Жуковском районе был затоплен участок пешеходного подвесного моста через Десну. Это не повлияло на транспортную доступность населенных пунктов. В притоке Десны, реке Ветьма, уже наблюдают снижение уровня воды.

В Брянске из-за подъема уровня воды затопило многие городские пляжи. В Радице-Крыловке жилые дома не затоплены.

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