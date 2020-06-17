2020-06-17T09:34:30+03:00
Общество

В Брянске "Бессмертный полк-2020" пройдет в традиционном формате

С 15 июня в краеведческом музее заработал координационный штаб акции
Марина АНТОНОВА
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С 16 июля сотрудники типографии помогут изготовить портрет фронтовика.С 16 июля сотрудники типографии помогут изготовить портрет фронтовика.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске "Бессмертный полк-2020" пройдет в традиционном формате. Акция состоится 26 июля. Участники соберутся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Горького и пройдут с портретами своих воевавших родных до Кургана Бессмертия. Время сбора и начала движения станет известно позже.

С 15 июня в Брянском краеведческом музее начал работать координационный штаб акции, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области. С 16 июля сотрудники типографии будут находиться в музее. Они помогут изготовить портрет фронтовика.

Организаторы уточняют, что специальной регистрации для участия в "Бессмертном полку" не требуется.

Время работы координационного штаба: понедельник - пятница с 10.00 до 19.00; суббота - с 10.00 до 16.00, кроме выходных дней каждое воскресенье, 24 июня и 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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