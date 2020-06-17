2020-06-17T00:27:43+03:00
Общество

Коронавирус в Брянской области, последние новости на 17 июня 2020 года: в регионе закрывают два коронавирусных госпиталя

Мы собрали последние новости про коронавирус в Брянской области на 17 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".Фото: ГТРК "Брянск".
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В Брянской области число заболевших коронавирусом продолжает расти. На час ночи 17 июня в регионе зарегистрировали 5183 пациента. За последние сутки заразились 85 человек, выздоровели меньше - 73. Коэффициент распространения инфекции немного снизился, но почти равняется единице. Около 30 процентов новых заболевших - пенсионеры.

На этот раз на Брянск пришлось совсем мало новых случаев заболевания - 10. Зато много пациентов появилось среди жителей районов области. В Климовском районе - 22 заболевших, в Дятьковском - 15, в Новозыбкове - 12.

В Брянской области приняли решение закрыть два коронавирусных госпиталя. Один из них находился в Брянской межрайонной больнице в Глинищеве, второй - в Брянской городской больнице №2. Тяжёлых пациентов переведут в другие лечебные учреждения, остальных выпишут. В больницах проведут санобработку, и они будут готовы принимать других больных без коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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