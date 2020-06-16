2020-06-16T12:17:09+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 16 июня 2020 года
Мария Дедкова
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Фото: департамент здравоохранения Брянской области.Фото: департамент здравоохранения Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 16 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5183 человек. За сутки коронавирус выявили у 85 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Климовский район (22), Дятьковский район (15), Новозыбков (12).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

Брянск – 2244 (+10)

— Брянский район – 360 (+2)

— Дятьковский район – 295 (+15)

— Карачевский район – 230 (+5)

— Сельцо – 222 (+2)

— Унечский район – 214 (+8)

— Новозыбков – 138 (+12)

— Погарский район – 112 (+1)

Клинцы – 111

Фокино – 104

— Трубчевский район – 102 (+1)

— Климовский район – 98 (+22)

— Жуковский район – 95

— Почепский район – 71(+2)

— Стародубский район – 74

— Выгоничский район – 70 (+1)

— Брасовский район – 69

— Клетнянский район – 68

— Мглинский район – 66

— Суземский район – 58

— Навлинский район – 57(+3)

— Суражский район – 54

— Красногорский район – 46

— Комаричский район – 40

— Гордеевский район – 35 (+1)

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 27

— Злынковский район – 20

— Рогнединский район – 18

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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