Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 16 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 16 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5183 человек. За сутки коронавирус выявили у 85 жителей региона. Больше всего случаев пришлось на Климовский район (22), Дятьковский район (15), Новозыбков (12).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2244 (+10)
— Брянский район – 360 (+2)
— Дятьковский район – 295 (+15)
— Карачевский район – 230 (+5)
— Сельцо – 222 (+2)
— Унечский район – 214 (+8)
— Новозыбков – 138 (+12)
— Погарский район – 112 (+1)
— Клинцы – 111
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 102 (+1)
— Климовский район – 98 (+22)
— Жуковский район – 95
— Почепский район – 71(+2)
— Стародубский район – 74
— Выгоничский район – 70 (+1)
— Брасовский район – 69
— Клетнянский район – 68
— Мглинский район – 66
— Суземский район – 58
— Навлинский район – 57(+3)
— Суражский район – 54
— Красногорский район – 46
— Комаричский район – 40
— Гордеевский район – 35 (+1)
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 27
— Злынковский район – 20
— Рогнединский район – 18
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 10.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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