Право на здоровье

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в каждом селе и городе.

Изменения в Конституции помогут закрепить право всех граждан на доступную и качественную медицинскую помощь по всей стране.

Поправку предлагается внести в ст. 72. Основной закон устанавливает, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, в числе прочих, координация вопросов здравоохранения. Вносимые изменения раскрывают и дополняют этот тезис: «…в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…».

Организовать работу системы здравоохранения на должном уровне в регионах страны, согласно предлагаемым изменениям, должны, в том числе, и органы власти.

Дополнение вносится в статью 132: «Органы местного самоуправления…обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи». Соответственно, обеспечение населения качественной и доступной медициной, согласно предлагаемым изменениям, становится конституционной обязанностью власти, на которую возлагается высшая степень ответственности.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделилась областной координатор Брянского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Лина Шаркунова:

– Предлагаемые изменения в Конституцию смогут гарантировать право каждого человека в стране на получение доступной и качественной медпомощи в любом, даже в самом отдаленном уголке страны. И место проживания на это больше никак не будет влиять. Отсутствие необходимого и должного комплекса услуг в сфере охраны здоровья людей будет восприниматься как нарушение Конституции.