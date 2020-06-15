2020-06-15T16:22:34+03:00
Общество

Право на здоровье

Изменения в Конституции помогут закрепить право всех граждан на доступную и качественную медицинскую помощь по всей стране.
Поделиться:
Организовать работу системы здравоохранения на должном уровне в регионах страны, согласно предлагаемым изменениям, должны, в том числе, и органы власти.Организовать работу системы здравоохранения на должном уровне в регионах страны, согласно предлагаемым изменениям, должны, в том числе, и органы власти.
Изменить размер текста:

Качественная медицинская помощь должна быть доступна в каждом селе и городе.

Изменения в Конституции помогут закрепить право всех граждан на доступную и качественную медицинскую помощь по всей стране.

Поправку предлагается внести в ст. 72. Основной закон устанавливает, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, в числе прочих, координация вопросов здравоохранения. Вносимые изменения раскрывают и дополняют этот тезис: «…в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью…».

Организовать работу системы здравоохранения на должном уровне в регионах страны, согласно предлагаемым изменениям, должны, в том числе, и органы власти.

Дополнение вносится в статью 132: «Органы местного самоуправления…обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи». Соответственно, обеспечение населения качественной и доступной медициной, согласно предлагаемым изменениям, становится конституционной обязанностью власти, на которую возлагается высшая степень ответственности.

Своим мнением о предлагаемых поправках в Основной закон страны поделилась областной координатор Брянского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Лина Шаркунова:

– Предлагаемые изменения в Конституцию смогут гарантировать право каждого человека в стране на получение доступной и качественной медпомощи в любом, даже в самом отдаленном уголке страны. И место проживания на это больше никак не будет влиять. Отсутствие необходимого и должного комплекса услуг в сфере охраны здоровья людей будет восприниматься как нарушение Конституции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экс-вице-премьер Виталий Игнатенко: Переговоры с Басаевым Черномырдин начал после неудачного штурма больницы с заложниками
25 лет назад в Буденновске произошел один из самых ужасных терактов в истории России. Мы вспоминаем те дни вместе с известным политиком и знаменитым журналистом
Новости 24
В Брянске пообещали сохранить деревья из сквера "Литий"
В Брянске начали благоустройство сквера "Литий"
Брянская прокуратура нашла предприятие, которое загрязнило пруд в Бытоши
Борис Пайкин предлагает отменить платежные комиссии россиян
В Комаричах за смерть работницы на полтора года условно осудили заведующую складом
В Брянске в школе №54 прошла линейка
В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Жигунова
В Брянске заметили полицейских, штрафующих за отсутствие маски
В Почепе закроют железнодорожный переезд из-за ремонта
В Брянске на улице Советской установили новые остановки
В Брянской области коронавирус подтвердили у 87 человек
В Брянске иномарка сбила 13-летнего мальчика на самокате
Брянский областной суд отменил одно из наказаний скандального блогера