2020-06-15T14:37:03+03:00
Общество

Брянская область оказалась в хвосте рейтинга по благосостояния семей

Наш регион занял 77 место
Мария Дедкова
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По словам экспертов, коронавирусный кризис сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится в ближайшем будущем на большинстве российских семей.По словам экспертов, коронавирусный кризис сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится в ближайшем будущем на большинстве российских семей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Брянская область заняла 77-е место в рейтинге по благосостоянию семей. Список составляло по итогам прошлого года агенство РИА-Рейтинг.

Предполагалось, что в семье двое взрослых и один или двое детей. Расчет производился путем сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи.

Топ возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ - после минимальных расходов в среднестатистической семье с двумя детьми здесь остается 88,4 тысячи рублей. Вслед за ним идут Сахалинская область и Москва - 72720 и 65808 тысяч рублей соответственно.

Последнюю строчку с результатом в минус одна тысяча рублей занимает Кабардино-Балкарская Республика. Это единственный российский регион, где среднестатистической семье сложно содержать двоих детей, не имея дополнительного источника доходов.

В Брянской области после минимальных расходов с двумя детьми останется 8992 рубля. Если брянцы живут с одним малышом - 20082.

Среди наших соседей это самый низкий показатель. Калужская область расположилась на 25-м месте, Курская область - на 49-м, Орловская - 72, Смоленская - 74. Здесь у семей с двумя ребятишками останется 26886, 18231, 11153 и 10740 рублей.

По словам экспертов, коронавирусный кризис сильно ударил по многим сферам экономики, что отразится в ближайшем будущем на большинстве российских семей вне зависимости от региона проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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