Игорь Маковский: в рамках проекта «Цифровой РЭС» более 1000 электросетевых объектов в регионах Центральной России и Приволжья оснащены интеллектуальным оборудованием

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» продолжают реализацию в регионах своей операционной ответственности проекта «Цифровой РЭС. Реконструкция и автоматизация распределительной сети» - одного из ключевых компонентов первого этапа концепции цифровой трансформации. Проект предполагает построение в районах электрических сетей системы дистанционного управления распределительной сетью с высоким уровнем автоматизации (комплексная автоматизация распредсети), обеспечивающей наблюдаемость в режиме реального времени параметров процесса передачи и потребления электроэнергии и позволяющей реализовать функции самодиагностики и самовосстановления, а также комплексной системы интеллектуального учёта электроэнергии.

Работы идут с 2019 года, по их результатам в периметре функциональной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» будет создано 29 высокотехнологичных производственных подразделений. Наибольшее количество цифровых РЭС появится в Белгородской и Воронежской областях (по четыре в каждом регионе), Владимирской области (три), Калужской области и Удмуртской Республике (по два РЭС).

«Мы нацелены на дальнейшее опережающее выполнение программы цифровой трансформации, уделяя особое внимание в процессе этой работы одному из ее базовых элементов – проекту «Цифровой РЭС». Применение современного интеллектуального оборудования, обеспечение стопроцентной наблюдаемости электросетевой инфраструктуры позволит существенно уменьшить время выявления и устранения технологических нарушений в сетях, и как результат - значительно повысить устойчивость их функционирования, качество и надежность энергоснабжения потребителей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр – управляющей организации Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Уже до конца 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют завершить работы по созданию не менее одного цифрового района электрических сетей в каждом из регионов деятельности. В настоящее время в семи районах уже завершены работы по комплексной автоматизации распределительной сети: она внедрена в Борисовском, Брянском, Нерехтском и Тутаевском РЭС (филиалы «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Костромаэнерго», «Ярэнерго» - «Россети Центр»), в Суздальском, Приокском и Семеновском РЭС (филиалы «Владимирэнерго», «Калугаэнерго», «Мариэнерго» - «Россети Центр и Приволжье»). Уровень оснащенности всех цифровых РЭС оборудованием и технологиями распределенной автоматизации составляет на сегодняшний день более 40%.

В рамках проекта «Цифровой РЭС» будут модернизированы более тысячи воздушных ЛЭП протяженностью свыше 17 тысяч километров. На линиях установят более тысячи реклоузеров, свыше двух тысяч разъединителей и около тысячи средств мониторинга - индикаторов короткого замыкания. Интеллектуальные коммутационные аппараты без участия оперативного персонала смогут находить и выделять повреждённые участки сети, сохраняя при этом электроснабжение основной части потребителей.

Трансформаторные подстанции 6-10 кВ цифровых РЭС оборудуют комплексной системой энергомониторинга с устройствами телеметрии, обеспечивающими контроль напряжения на отходящих от энергообъектов линий и контроль доступа в подстанции. Ключевым звеном проекта является оснащение всех вводов 0,4 кВ на трансформаторных подстанциях «умными» приборами учета, которые позволят энергетикам дистанционно снимать показания и автоматически сводить балансы по отпуску и потреблению электроэнергии.

В «Цифровой РЭС» интегрирован и ряд других проектов цифровой трансформации. В рамках проекта «Цифровой электромонтер» оперативно-выездные бригады и бригады диагностики цифровых районов оснащаются мобильными устройствами со специальным программным обеспечением. Идут работы по оборудованию 100% территории РЭС цифровой радиосвязью и оснащению их автопарка системой ГЛОНАСС.