Брянские чиновники не разобрались, является ли здание техникума в Клинцах памятником

Брянские чиновники не смогли разобраться, является ли здание бывшего техникума в Клинцах, памятником архитектуры. На прошлой неделе в Клинцы поехал исполняющий обязанности руководителя управления по охране и сохранению историко-культурного наследия Брянской области Евгений Бондарев. В это же время начальник управления был в отпуске.

Но прояснить вопрос о статусе здания ему не удалось. Об этом активистам сообщили в городском отделе архитектуры.

"Абсолютно всем уже очевидно, что ответ нам не могут дать потому, что в управлении по охране просто-напросто не знают, что ответить, - пишет Алина Коленченко в соцсетях. - Не знают, как объяснить, как так вышло, что объект культурного наследия начали варварски курочить без всяких экспертиз, наплевав на все законные процедуры. Не знают, как объяснить, почему на объекте культурного наследия работает подрядчик без соответствующей лицензии. Не знают, что делать, и как выйти из этой некрасивой ситуации, признавая таким образом свой окончательный позор и бессилие".

Напомним, в здании бывшего текстильного техникума на улице Пушкина собираются открыть детский технопарк "Кванториум". Но перед этим его нужно отремонтировать. В начале работ на ограждении строительной площадки повесили паспорт объекта. По проекту историческое здание должны были зашить керамогранитом. Уникальные архитектурные детали сохранять не планировали. Потом чиновники заявили, что фасад здания все-таки оставят в прежнем виде.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».