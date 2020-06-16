В Новозыбкове на фабрике случилась вспышка коронавируса

В брянском Новозыбкове случилась вспышка коронавирусной инфекции. Массово заболели работники швейной фабрики "Ситуэт". Лабораторно диагноз подтвердили у десятерых сотрудников, сообщают "Брянск.Новости".

Весь коллектив отправили на карантин. Это позволит избежать новых случаев заражения. Работники находятся на больничном или на самоизоляции.

На время швейное производство остановили. В "мирное" время до коронавируса фабрика шила спецодежду. А после начала эпидемии перешла на производство средств индивидуальной защиты.

Напомним, резкий скачок количества заболевших в Новозыбкове зафиксировали в воскресенье, 14 июня. В городском округе диагноз подтвердили сразу у 28 человек. Новозыбков по этому показателю обошел Брянск в тот день.

По данным на 16 июня, в Новозыбкове 138 заболевших коронавирусом. Муниципальное образование занимает седьмое место по общему числу зараженных в Брянской области.

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