В Брянске экс-подполковника Сабадашева отправили на четыре года в колонию за взятку

В Брянске вынесли приговор бывшему начальнику следственного отдела следственного управления областного УМВД Алексею Сабадашеву. Экс-подполковника приговорили к четырем годам колонии строгого режима. Его лишили специального звания и права занимать должности в правоохранительных органах. Алексей Сабадашев должен заплатить штраф, равный однократной сумме взятки - пять миллионов рублей.

В суде установили, что начальник следственного отдела действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. С 1 июля по 17 октября прошлого года он лично получил больше 1,2 миллиона рублей. Это была лишь часть взятки в пять миллионов рублей. Деньги передал обвиняемый по уголовному делу. За незаконное вознаграждение дело обещали закрыть.

В отношении начальника Сабадашева полковника Сергея Артемова и оперуполномоченного уголовные дела еще расследуются, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор Алексею Сабадашеву пока не вступил в законную силу.

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