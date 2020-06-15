2020-06-15T18:24:56+03:00
Общество

В Брянскую область придет аномальная жара

Температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-9 градусов Цельсия
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан.Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области с 16 по 20 июня ожидается аномально-жаркая погода. По данным Брянского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, воздух в регионе прогреется на 7-9 градусов Цельсия выше климатической нормы.

Жаркая погода может спровоцировать тепловые и солнечные удары у граждан, несчастные случаи на водоемах. Возможны нарушения в работе объектов энергоснабжения и транспорта. Увеличивается вероятность возникновения природных пожаров и перехода огня на жилые дома, сообщают в пресс-службе мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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