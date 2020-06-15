Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 июня 2020 года
В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 15 июня 2020 года.
Число пациентов с COVID-19 достигло 5098 человек. За сутки опасный диагноз поставили 87 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (61) и Брянский район (9).
Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:
— Брянск – 2234 (+61)
— Брянский район – 358 (+9)
— Дятьковский район – 280 (+1)
— Карачевский район – 225 (+3)
— Сельцо – 220 (+4)
— Унечский район – 206
— Новозыбков – 126
— Погарский район – 111
— Клинцы – 111 (+2)
— Фокино – 104
— Трубчевский район – 101
— Жуковский район – 95
— Климовский район – 76
— Стародубский район – 74
— Брасовский район – 69 (+1)
— Почепский район – 69
— Выгоничский район – 69 (+2)
— Клетнянский район – 68 (+1)
— Мглинский район – 66
— Суземский район – 58 (+2)
— Навлинский район – 54
— Красногорский район – 46
— Суражский район – 54
— Комаричский район – 40
— Гордеевский район – 34
— Севский район – 30
— Клинцовский район – 30
— Дубровский район – 27 (+1)
— Рогнединский район – 18
— Злынковский район – 20
— Жирятинский район – 15
— Иногородние – 10.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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