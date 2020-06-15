2020-06-15T11:29:25+03:00
Общество

Карта распространения и статистика коронавируса в Брянской области на 15 июня 2020 года

Мы составили карту распространения и приводим статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 15 июня 2020 года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Брянской области обновили карту распространения и статистику по заболеваемости коронавирусом на 15 июня 2020 года.

Число пациентов с COVID-19 достигло 5098 человек. За сутки опасный диагноз поставили 87 жителям региона. Больше всего случаев пришлось на Брянск (61) и Брянский район (9).

Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в районах Брянской области:

— Брянск – 2234 (+61)

— Брянский район – 358 (+9)

— Дятьковский район – 280 (+1)

— Карачевский район – 225 (+3)

— Сельцо – 220 (+4)

— Унечский район – 206

Новозыбков – 126

— Погарский район – 111

Клинцы – 111 (+2)

Фокино – 104

— Трубчевский район – 101

— Жуковский район – 95

— Климовский район – 76

— Стародубский район – 74

— Брасовский район – 69 (+1)

— Почепский район – 69

— Выгоничский район – 69 (+2)

— Клетнянский район – 68 (+1)

— Мглинский район – 66

— Суземский район – 58 (+2)

— Навлинский район – 54

— Красногорский район – 46

— Суражский район – 54

— Комаричский район – 40

— Гордеевский район – 34

— Севский район – 30

— Клинцовский район – 30

— Дубровский район – 27 (+1)

— Рогнединский район – 18

— Злынковский район – 20

— Жирятинский район – 15

— Иногородние – 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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