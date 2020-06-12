Брянцев предупредили об аномальной жаре 13 июня

Жителей Брянской области предупредили об аномальной жаре в субботу, 13 июня. Весь день будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь и гроза. Днем также ожидают кратковременный дождь с грозой и градом, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

При грозе возможны порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 21 градуса, днем от 22 до 27 градусов.

В МЧС просят жителей региона, особенно детей и пожилых людей, соблюдать правила безопасности. Нельзя долго находиться на улице. Нужно снизить физические нагрузки, пить большое количество жидкости. Днем не рекомендуется перемещаться на общественном и личном транспорте.

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