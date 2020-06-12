2020-06-12T09:16:07+03:00
Ростелеком

15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»

Сериал снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров «Мученицы» и «Страна призраков», где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер.
Мария Иванова
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Все шесть эпизодов мини-сериала «Их было десять» появятся в Wink 15 июня.Все шесть эпизодов мини-сериала «Их было десять» появятся в Wink 15 июня.
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15 июня в видеосервисе Wink состоится эксклюзивная цифровая премьера психологического триллера «Их было десять» — современной адаптации шедевра Агаты Кристи «Десять негритят».

Сериал снял режиссер Паскаль Ложье, автор хорроров «Мученицы» и «Страна призраков», где одну из главных ролей сыграла Милен Фармер. Съемки сериала проходили в живописных местах Гваделупы на Карибских островах, а также на юге Франции.

Пять женщин и пятеро мужчин получают приглашение посетить роскошный отель на тропическом острове, отрезанном от всего мира. Вскоре их одного за другим начинают убивать страшными и мистическими способами, заставляя мучительно гадать — кто же убийца? Ответ не так очевиден, как казалось раньше.

«Десять негритят» — один из самых популярных детективных романов всех времен. Книга британской писательницы Агаты Кристи была экранизирована в разных странах. В 2015 году был снят британский мини-сериал «И никого не стало». Теперь зрители смогут оценить французскую версию классического романа в современной адаптации.

Все шесть эпизодов мини-сериала «Их было десять» появятся в Wink 15 июня. Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

ИСТОЧНИК KP.RU

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